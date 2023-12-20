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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2024.. منة فضالي تنضم لـ محارب لـ حسن الرداد

منة فضالي
منة فضالي

تعاقدت الفنانة منة فضالي علي المشاركة في بطولة مسلسل “محارب” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم 2024. 

ومن المقرر ان يقوم ببطولة مسلسل محارب الفنان حسن الرداد بجانب كل من أحمد زاهر ، وعدد من الفنانين والعمل من اخراج شيرين عادل ومن تأليف احمد سيد بشير ومن إنتاج أحمد السبكي . 

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وكانت قد شاركت منة فضالي موخرا في بطولة مسرحية “صوابع زينب"، والتي عرضت في بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض من الفترة 16 إلى 20 نوفمبر الماضي .

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

منة فضالي احمد زاهر أحمد السبكي الفنان حسن الرداد الفنانة منه فضالى شهر رمضان الكريم شيرين عادل فعاليات موسم الرياض مسرحية صوابع زينب مسلسل محارب موسم الرياض

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