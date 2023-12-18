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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نصيب الأسد.. ريهام عبد الغفور تتصدر الأكثر بحثا بـ عملين في 2023

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

تمكنت الفنانة ريهام عبد الغفور، من التواجد ضمن قائمة المسلسلات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل العالمي خلال عام 2023 ،  بعملين دفعة واحدة . 

وتواجدت ريهام عبد الغفور، داخل القائمة التي ضمت 10 مسلسلات هم الاعلي بحثا بعملين وهما الاصلي والذي جاء في المرتبة الثامنة ، ومسلسل أزمة منتصف العمر والذي احتل المركز العاشر ، وبذلك تكون الفنانة الوحيدة التي تواجدت بعملين في القائمة . 

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وشارك في بطولة مسلسل الأصلي كل من، بجانب ريهام عبد الغفور كل منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، كريم عبدالخالق، عزوز عادل، وغيرهم.

وتدور أحداثه حول شخصية "فاطمة الأصلي" التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

أما مسلسل أزمة منتصف العمر فكان من بطولة ريهام عبد الغفور، وشاركها فيه كل من كريم فهمي  ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

ريهام عبد الغفور أزمة منتصف العمر الفنانة ريهام عبد الغفور عام 2023 مسلسل الأصلي مسلسل أزمة منتصف العمر

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