عرض خاص لفيلم أبو نسب الخميس المقبل

يقيم صناع فيلم أبو نسب العرض الخاص للفيلم بعد غد الخميس، بإحدى سينمات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من الفنانين والجمهور، حيث من المقرر عرض العمل في السينمات يوم 21 ديسمبر في مصر، بينما يوم 28 في الوطن العربي.

أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

برومو فيلم أبو نسب :



وكانت قد طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام والذي يحمل أسم أبو نسب، استعداد لعرضه نهاية الشهر الحالي وتحديدا يوم 26 ديسمبر.

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو بشخصية الدكتور على، ويتزوج من ياسمين صبري.

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.