قبل عرضه.. تعرف على التفاصيل الكاملة لـ فيلم "مقسوم"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “مقسوم” البوستر الرسمي دون الكشف عن موعد عرضه وظهر على البوستر بطلاته الثلاثة الفنانة ليلى علوى , الفنانة شيرين رضا والفنانة سما إبراهيم

ويشكل فيلم "مقسوم" أول تعاون فني بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال سينمائية سابقة.

تدور قصة الفيلم حول ثلاثة مطربات كانوا يعملون في فرقة موسيقية خلال التسعينيات، وبعد مرور 30 عامًا، يجتمعن مرة أخرى ويقررن العودة إلى النشاط الفني ومع ذلك، تواجه حياتهن العديد من المشاكل والصعوبات، وتتناول القصة جوانب اجتماعية كوميدية موسيقية.

فیلم مقسوم من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

نشر المؤلف هيثم دبور البرومو الدعائى لفيلم “مقسوم” تمهيدا لعرضه خلال الايام القليلة المقبلة حيث لم يحدد بعد توقيت العرض.

وقال هيثم دبور : حنا بقالنا 30 سنة مشوفناش بعض، الإعلان التشويقي لفيلم مقسوم، قريبًا بجميع دور العرض، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، وإخراج كوثر مختار يونس.

ليلى علوى

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان ليلي علوي توقيع دار الأزياء Elisabetta Franchi، وقد بلغ سعره 2,147 ريال أي ما يقرب من 25 ألف جنيه مصري.

انتعلت ليلي علوي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.