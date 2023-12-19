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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف علي موعد طرح فيلم " أبو نسب " في أمريكا وبريطانيا

صدى البلد

قررت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب بطولة الفنان محمد عادل إمام عرضه في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا يوم 29 ديسمبر المقبل . 

ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات المصرية والسعودية يوم 21 ديسمبر المقبل ، كما يعرض لاحقا  في عدد من الدول العربية والغربية . 

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فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

 ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

كانت الشركة المنتجة، قد طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل أسم أبو نسب، استعدادا لعرضه نهاية الشهر الحالي وتحديدا يوم 21  ديسمبر.

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري.

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري  ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

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