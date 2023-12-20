5 سنوات متتالية.. محمد رمضان يسيطر على قائمة الأعمال الأكثر بحثا بجوجل

على مدار خمس سنوات متتالية ، تمكن الفنان محمد رمضان من التواجد في قائمة الأعمال الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي .

وتواجد محمد رمضان، هذا العام من خلال مسلسله جعفر العمدة من التواجد وتصدر قائمة الاعمال الدرامية الاكثر بحثا علي موقع جوجل العالمي في مصر ، من خلال مسلسله جعفر العمدة ، والذي قدمه خلال شهر رمضان الماضي.

شارك في بطولة العمل كلا من هالة صدقى، أحمد داش، عصام السقا، إيمان العاصى، منه فضالى، مى كساب، منذر رياحنه، عماد صفوت، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، محمد الدسوقى، وعدد كبير من الفنانين.

أما رمضان ما قبل الماضي فقد تواجد محمد رمضان في قائمة الأعمال الدرامية الأكثر بحثا علي جوجل من خلال مسلسل المشوار ، ولكنه جاء في المركز السادس ، إلا أن العمل تعرض الي انتقادات مع عرضه ، وهو من إخراج محمد ياسين وشارك في بطولته دينا الشربيني وأحمد صفوت وندي موسي .

وفي عام 2021 تواجد محمد رمضان في القائمة ذاتها من خلال مسلسل “ موسي ” وهو من إخراج محمد سلامة ، وشاركه البطولة كل من سمية الخشاب وهبة مجدي وحمدي الوزير ، واحتل من خلال هذا العمل المركز الرابع

وفي العام السابق 2020 تواجد محمد رمضان أيضا في القائمة ذاتها من خلال مسلسل البرنس ، والذي حقق نجاحا كبيرا ، واحتل المركز الثالث في الاعمال الدرامية الاكثر بحثا علي مدار العام علي موقع جوجل ، وقد شاركة في بطولة هذا المسلسل كل من روجينا ونور وسلوي عثمان وأحمد زاهر ومحمد فهيم ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز .

وعام 2019 تواجد محمد رمضان في القائمة من خلال مسلسل زلزال ، واحتل المركز السادس ، وشاركه في بطولة العمل عدد من الفنانين ابرزهم حلا شيحه ومني عبد الغني وماجد المصري ونسرين امين وهنادي مهني .

وخلال عام 2018 تصدر محمد رمضان القائمة من خلال مسلسل نسر الصعيد ، والذي شارك في بطولته كل من سيد رجب دره ووفاء عامر .