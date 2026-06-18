الست ماتت.. القبض على سيدة صدمت أخرى بسياراتها بالمعادى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائدة سيارة ملاكى لقيامها بالإصطدام بزوجته وسيدة أخرى مما أدى لوفاة زوجته بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة المعادى بالقاهرة بأنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة إحدى السيدات إختلت عجلة القيادة بيديها مما أدى لإصطدامها بإحدى السيارات وكذا الإصطدام بسيدتين (إحداهما زوجة القائم على النشر "توفيت متأثرة بإصابتها" والأخرى مصابة بكدمات متفرقة، مقيمتان بدائرة القسم) .





أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائدتها فى حينه (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بدون قصد لفقدانها السيطرة على عجلة القيادة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





