موقع مزيف لسرقة البيانات.. مذيع يحذر من عملية نصب إلكتروني باسم «مصر الرقمية»

حذر همام مجاهد، المذيع بقناة “القاهرة الإخبارية” من تعرضه لمحاولة احتيال إلكتروني متقنة، جرت تحت ستار مواقع وخدمات تشبه بوابة “مصر الرقمية”.

وأوضح همام مجاهد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أنه تلقى رسالة نصية SMS من رقم دولي يبدأ بـ +212، تزعم أنها صادرة عن “وزارة العدل المصرية”، وتفيد بوجود مخالفة مرورية غير مسددة، مع طلب اتخاذ إجراء عاجل خلال مدة زمنية محددة، متضمنة رقم قضية ومعلومات تبدو رسمية.

وقال إنه تفاعل مع الرسالة وفتح الرابط المرفق، ليفاجأ بصفحة إلكترونية مطابقة تقريبًا لموقع “مصر الرقمية” من حيث التصميم والألوان والشعارات، لدرجة أنها بدت في البداية وكأنها الموقع الرسمي.

وأضاف أن الموقع كان ذكيًا في طريقة تصميمه، حيث إن بعض الروابط داخله أو عند الضغط على شعار “مصر الرقمية” كانت تقوم بتحويل المستخدم إلى الموقع الرسمي الحقيقي، وهو ما يعزز ثقة المستخدم ويقلل الشكوك.

وأشار إلى أنه قام بإدخال رقم لوحة سيارة بشكل تجريبي، فظهرت له مخالفة مرورية مزعومة بتفاصيل كاملة وتاريخ سداد وخصم حال الدفع السريع، ثم بدأ الموقع في طلب بيانات شخصية متقدمة، قبل الانتقال إلى صفحة دفع إلكتروني.

وأوضح أنه عند إعادة التجربة برقم صحيح، ظهرت نفس النتيجة تمامًا، ما أثار شكوكه ودفعه لإعادة فحص الأمر من البداية، ليتبين أن الرسالة وردت من رقم دولي وليس جهة حكومية مصرية رسمية.

كما كشف أن رابط الموقع المزيف كان قريبًا جدًا من اسم الموقع الرسمي، مثل (digitalgov.hair/eg)، وهو ما يجعله مضللًا وسهل الخلط عند النظر السريع.

وأكد أن الهدف الحقيقي من هذه العملية ليس تحصيل مخالفات مرورية، وإنما جمع البيانات الشخصية وبيانات الدفع من الضحايا عبر موقع مُتقن الصنع يحاكي المواقع الحكومية الرسمية.

واختتم تحذيره بالتأكيد على خطورة هذه الأساليب الحديثة في الاحتيال الإلكتروني، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة في الإقناع والتزييف، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم إدخال أي بيانات عبر روابط غير موثوقة، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة ومنصة مصر الرقمية.