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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

42 ألف جنيه.. "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات منخفضة بأول أيام عرضه

صدى البلد

حقق فيلم ليه تعيشها لوحدك إيرادات منخفضة بأول أيام عرضه بشاشات السينما المصرية . 

وبلغت إيرادات فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، مبلغ 42,362 جنيها في أول أيام عرضه لحتل المركز الرابع بين الافلام المعروضة في السينمات . 

الفيلم يقوم ببطولته كل من خالد الصاوى وشريف منير وسلمى أبو ضيف وتأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهرى والفيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسي.

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الفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف و محمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك شاشات السينما المصرية سلمى ابو ضيف ليه تعيشها لوحدك خالد الصاوي

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