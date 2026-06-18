وزير الطيران ينعى الطالبة منار أشرف ضحية حادث طائرة التدريب

تقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والطيار عزت متولي، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وجميع العاملين بالقطاع، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطالبة الراحلة منار أشرف حامد إبراهيم، الطالبة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وكانت المنية قد وافت الطالبة المتدربة اليوم، إثر الحادث الأليم الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية خلال الفترة الماضية.

وأعربت وزارة الطيران المدني والأكاديمية في بيان رسمي عن عميق حزنهما وأسفهما لهذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يمنحهم القوة والثبات.