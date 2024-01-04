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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكالمة تليفونية.. نبيلة عبيد تكشف التطورات الصحية لفادي إبراهيم بعد بتر قدمه

فادي إبراهيم
فادي إبراهيم

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تطورات الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم، بعد تعرضه إلى وعكة صحية شديدة. 

وقالت نبيلة عبيد، عبر صفحتها على “إنستجرام”: “اطمأنيت تليفونيا على صحة الزميل  الفنان اللبناني بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا في بيروت، وأسعدني بخبر قرب تعافيه وعودته إلى نشاطه المعتاد.. فادي ممثل عملاق تعاونا سويا في مسلسل البوابة الثانية، وأتمنى أن يجمعنا عمل فني من جديد في القريب”. 


 

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وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني اللبناني، بسبب تدهور الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، حيث اضطر الأطباء إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي. 

وكشفت بعض الصحف اللبنانية عن سوء الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، واحتياجه إلى مبلغ مالي كبير لاستكمال علاجه. 

فادى إبراهيم 

أصبح فادى إبراهيم ممثلاً ولم يكن ذلك فى الحسبان لأنه كان يريد الالتحاق بالمدرسة الحربية وأن يصبح ظابط طيران، وبالفعل قدم طلبا لتحقيق حلمه وطلبوا منه موافقة أهله، ولكن والدته رفضت ذلك ووقفت أمام تحقيق هذا الحلم والتحق بالطيران المدني ولكنه لم يكمل في هذا المشوار أيضاً فنصيبه اختار له طريق الفن والتمثيل.

عاش النجم اللبناني فادي إبراهيم في التسعينيات نجومية كبيرة عندما شارك في مسلسلَي "العاصفة تهبّ مرتين" و"نساء في العاصفة" إلى جانب النجمة اللبنانية رولا حمادة، وكان حينها نجماً كبيراً أحبّته النساء في لبنان والعالم العربي.

ورغم مرور الزمن، استطاع فادي أن يحافظ على بريق نجوميته مع تقدّمه في العمر، فهو حالياً يشارك في أعمال مميزة لها بصمة في عالم التمثيل، وتابعه الجمهور في مسلسل "سر"، كما كانت له مشاركة في الجزء الأول من مسلسل "عروس بيروت"، ليغيب عن جزئه الثان بعد ذلك دون معرفة سبب استبعاده وقد شارك مع الفنان عادل إمام فى مسلسل “فرقة ناجى عطا الله”. 

فادى إبراهيم الفنانة نبيلة عبيد اللبنانى فادى إبراهيم فرقة ناجي عطا الله ناجي عطا الله

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