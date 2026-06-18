لو هتنقل ملكية شقتك إلكترونيًا .. اعرف الخطوات والشروط بعد انتهاء فترة الحظر

تزايدت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة حول إجراءات نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، خاصة بعد انتهاء فترة الحظر القانونية البالغة 7 سنوات لعدد كبير من الوحدات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين.

خدمة رقمية لتسهيل إجراءات نقل الملكية

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إمكانية تقديم طلبات نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، دون الحاجة للتوجه إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتخفيف الإجراءات على المواطنين.

خطوات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

حددت الوزارة عددًا من الخطوات المنظمة لإتمام عملية نقل الملكية، وتشمل:

التوجه إلى الجهة المختصة من المالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.

مراجعة المستندات والتأكد من صحة البيانات.

تسجيل طلب نقل الملكية على النظام الإلكتروني المعتمد.

رفع المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد لا يتجاوز 5 ميجابايت.

متابعة الطلب عبر رسائل SMS حتى صدور القرار النهائي.

شروط أساسية لإتمام نقل الملكية

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط التي يجب توافرها قبل إتمام نقل الملكية، أبرزها:

مرور 7 سنوات كاملة من تاريخ استلام الوحدة.

الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري.

سداد كامل قيمة التمويل والحصول على مخالصة نهائية.

عدم وجود مخالفات أو مشكلات قانونية تخص التخصيص.

المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات

تشمل الأوراق المطلوبة لنقل الملكية:

عقد الوحدة أو المخالصة البنكية.

محضر استلام الوحدة السكنية.

عقد البيع أو التنازل.

بطاقات الرقم القومي للطرفين.

مخالصة رسمية من جهة التمويل العقاري.

وفي حالة الوفاة، يتم تقديم إعلام وراثة شرعي وصور بطاقات الورثة، مع موافقة النيابة الحسبية في حال وجود قُصر.

دعم حكومي كبير لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن توفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة.

وأوضحت أن السداد يتم على فترات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، مع دعم نقدي يصل إلى 160 ألف جنيه لبعض الفئات وفقًا للدخل.

رقابة صارمة وعقوبات للمخالفين

شددت الوزارة على أن الوحدات مخصصة للسكن الفعلي فقط، وليس للاستثمار أو التأجير دون موافقة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش.

وأوضحت أن المخالفات قد تؤدي إلى:

سحب الوحدة السكنية

فرض غرامات مالية

وقد تصل العقوبات إلى الحبس في بعض الحالات

مهلة للإقامة داخل الوحدة

يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي مهلة تصل إلى 6 أشهر للانتقال إلى الوحدة بعد الاستلام، مع إمكانية تمديدها 6 أشهر إضافية، ليصبح الحد الأقصى عامًا كاملًا، مع ضرورة إثبات الإقامة الفعلية داخل الوحدة.