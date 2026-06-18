قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الثانوية العامة 2026.. تربوي يقدم إرشادات مهمة للتعامل الصحيح مع الأسئلة
بزشكيان : مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة
رياضة الشيوخ: التوجيهات الرئاسية بإنهاء ملف أرض الزمالك خطوة هامة تدعم الرياضة
بسبب المحتوى المخالف.. تيك توك يحذف 2.3 مليون فيديو بمصر ويوقف 357 ألف بث مباشر
مصر تستعد لطرح مواقع استثمارية لمراكز البيانات بحوافز تنافسية
على مشاية ظهور مؤثر لبطل من حرب أكتوبر: أسقطت 6 طائرات والسادات كرّمني
جيش الاحتلال: قواتنا منتشرة في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان
وزير الخارجية يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية
هيئة الأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي LRT والمونوريل
سلامة الغذاء تكثف رقابتها على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك
أحمد جلال: الأهلي رفض مطالب إنبي المالية لإتمام صفقة علي محمود
أشعل فيها النيران.. القبض على المتهم بالتعدي على رئيسة قرية بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو هتنقل ملكية شقتك إلكترونيًا .. اعرف الخطوات والشروط بعد انتهاء فترة الحظر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تزايدت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة حول إجراءات نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، خاصة بعد انتهاء فترة الحظر القانونية البالغة 7 سنوات لعدد كبير من الوحدات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين.

خدمة رقمية لتسهيل إجراءات نقل الملكية

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إمكانية تقديم طلبات نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، دون الحاجة للتوجه إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتخفيف الإجراءات على المواطنين.

خطوات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

حددت الوزارة عددًا من الخطوات المنظمة لإتمام عملية نقل الملكية، وتشمل:

التوجه إلى الجهة المختصة من المالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.

مراجعة المستندات والتأكد من صحة البيانات.

تسجيل طلب نقل الملكية على النظام الإلكتروني المعتمد.

رفع المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد لا يتجاوز 5 ميجابايت.

متابعة الطلب عبر رسائل SMS حتى صدور القرار النهائي.

شروط أساسية لإتمام نقل الملكية

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط التي يجب توافرها قبل إتمام نقل الملكية، أبرزها:

مرور 7 سنوات كاملة من تاريخ استلام الوحدة.

الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري.

سداد كامل قيمة التمويل والحصول على مخالصة نهائية.

عدم وجود مخالفات أو مشكلات قانونية تخص التخصيص.

المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات

تشمل الأوراق المطلوبة لنقل الملكية:

عقد الوحدة أو المخالصة البنكية.

محضر استلام الوحدة السكنية.

عقد البيع أو التنازل.

بطاقات الرقم القومي للطرفين.

مخالصة رسمية من جهة التمويل العقاري.

وفي حالة الوفاة، يتم تقديم إعلام وراثة شرعي وصور بطاقات الورثة، مع موافقة النيابة الحسبية في حال وجود قُصر.

دعم حكومي كبير لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن توفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة.

وأوضحت أن السداد يتم على فترات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، مع دعم نقدي يصل إلى 160 ألف جنيه لبعض الفئات وفقًا للدخل.

رقابة صارمة وعقوبات للمخالفين

شددت الوزارة على أن الوحدات مخصصة للسكن الفعلي فقط، وليس للاستثمار أو التأجير دون موافقة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش.

وأوضحت أن المخالفات قد تؤدي إلى:

سحب الوحدة السكنية

فرض غرامات مالية

وقد تصل العقوبات إلى الحبس في بعض الحالات

مهلة للإقامة داخل الوحدة

يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي مهلة تصل إلى 6 أشهر للانتقال إلى الوحدة بعد الاستلام، مع إمكانية تمديدها 6 أشهر إضافية، ليصبح الحد الأقصى عامًا كاملًا، مع ضرورة إثبات الإقامة الفعلية داخل الوحدة.

شقق الإسكان الاجتماعي حجز شقق الإسكان وزارة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

ذكرى الهجرة

سر اختفاء الجمال الثلاثة خلال الهجرة النبوية.. معجزة لم تذكر تفاصيلها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

ترشيحاتنا

رينارد

100 ألف يورو.. تعرف على راتب ريناد في المباراة الواحدة بكأس العالم

شوبير

رسالة شديدة اللهجه من شوبير لجماهير الزمالك

كأس العالم

لا مجال للتعثر .. تعرف على أبرز مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد