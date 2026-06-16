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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد انتهاء فترة الحظر.. شروط وخطوات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي
منار عبد العظيم

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن شروط وإجراءات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر القانونية البالغة 7 سنوات لعدد كبير من الوحدات السكنية المخصصة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخدمة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، حيث أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إمكانية تقديم طلبات نقل الملكية إلكترونيًا من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، دون الحاجة إلى التوجه لمقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالقاهرة.

خطوات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

حددت وزارة الإسكان عددًا من الخطوات لإتمام عملية نقل الملكية إلكترونيًا، وتشمل:

التوجه إلى الجهة المختصة من صاحب الوحدة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.

مراجعة المستندات والتحقق من صحة البيانات.

تسجيل طلب نقل الملكية على النظام الإلكتروني.

رفع جميع المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

متابعة حالة الطلب من خلال رسائل SMS حتى صدور القرار النهائي.

شروط نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي

ويشترط لاستكمال إجراءات نقل الملكية توافر عدد من الضوابط الأساسية، أبرزها:

مرور 7 سنوات كاملة من تاريخ استلام الوحدة.

الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري.

سداد كامل قيمة التمويل والحصول على مخالصة نهائية.

عدم وجود مخالفات قانونية أو مشكلات تخص التخصيص.

المستندات المطلوبة لإتمام نقل الملكية

تشمل الأوراق المطلوبة:

عقد الوحدة أو مخالصة البنك.

محضر استلام الوحدة.

عقد البيع أو التنازل.

بطاقات الرقم القومي للطرفين.

مخالصة رسمية من جهة التمويل العقاري.

وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يجب تقديم إعلام وراثة شرعي، وصور بطاقات الورثة، وموافقة النيابة الحسبية حال وجود قُصر.

دعم كبير تقدمه الدولة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة توفر دعمًا كبيرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي بهدف مساعدة المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل على الحصول على سكن مناسب.

وأوضحت أن الصندوق يتيح سداد مقدم الوحدة على فترة تصل إلى 3 سنوات، بينما يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة على مدة تصل إلى 20 عامًا، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدي قد تصل إلى 160 ألف جنيه لبعض المستفيدين وفقًا لمستويات الدخل.

وأضافت أن الدولة تتحمل تكلفة الأرض والمرافق حتى مدخل العقار، كما يتم بيع الوحدات بأسعار مدعومة تقل كثيرًا عن التكلفة الفعلية.

عقوبات للمخالفين تصل إلى سحب الوحدة والحبس

وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق على أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن الفعلي وليس للاستثمار أو الإغلاق أو التأجير دون موافقة مسبقة، مؤكدة أن هناك حملات تفتيش دورية ورقابة مستمرة لرصد المخالفات.

وأوضحت أن المخالفين قد يتعرضون لسحب الوحدة السكنية وفرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات وفقًا للقانون.

مهلة عام كامل للإقامة بالوحدة

وكشفت أن الصندوق يمنح المستفيد مهلة 6 أشهر للانتقال إلى الوحدة بعد الاستلام، مع إمكانية مد المهلة 6 أشهر إضافية، ليصبح إجمالي المدة عامًا كاملًا، وبعدها يجب إثبات الإقامة الفعلية داخل الوحدة.

وأكدت أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهودها لتوفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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