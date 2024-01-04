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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل مشاركته بـ"كاسيت 90".. ماذا قال مدحت صالح حول غيابه عن حفلات السعودية؟

مدحت صالح
مدحت صالح

يشارك الفنان مدحت صالح اليوم في حفل كاسيت 90، المفترض إقامته على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

وكان منذ أشهر قد وجه له صدى البلد سؤالا حول سبب عدم دعوته إلى حفلات السعودية وبالتحديد حفل روائع الموجي الذي تمنى الجمهور وجوده به خصوصا أن صوته الطربي مناسب للأغاني التي تقدم في الحفل، ورد قائلا إنه لم يُدع إلى الحفلات.


ووضع مدحت صالح قائمة من الأغنيات المتنوعة وقام بعمل بروفات عليها مع الموسيقار عمرو سليم الذى يتعاون مع مدحت صالح فى جميع حفلاته الغنائية داخل مصر وخارجها.

مجموعة من مطربي  التسعينيات لتقديم حفل غنائى على مسرح أبو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

بروفات لـ مدحت صالح ومصطفى كامل استعدادا لحفل كاسيت 90

منهم مدحت صالح.. نجوم التسعينيات يصلون الرياض استعدادا لحفل كاسيت 90

ويشهد الحفل مطربين جدد يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض ومنهم مدحت صالح ومصطفى كامل الذين يقدمان حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات.

ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينات.

حفلات كاسيت 90 فى السعودية 
ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينيات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 وكانت الأولى تشمل كل من  حسام حسني ومحمد محي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وإيهاب توفيق .

مصطفى كامل يرد على خضوعه لعملية تجميل

نفى الفنان مصطفى كامل كل ما تردد حول خضوعه لعملية تجميل فى وجهه خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى كامل لـ صدى البلد أنه لم يقوم بإجراء أى عملية جراحية فى وجهه قائلا: أنا فى الحقيقة بخاف من عمليات التجميل وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

وتابع مصطفى كامل أنه يظهر فى فيلمه الجديد نور الريس بلوك جديد مما جعله يقوم بترك ذقنه لكي يتناسب مع الشخصية التى يجسدها فى الفيلم.

أبو بكر سالم الفنان مدحت صالح الفنان مصطفى كامل الفنان محمد فؤاد الموسيقار عمرو سليم حسام حسنى

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