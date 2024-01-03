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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بروفات لـ مدحت صالح ومصطفى كامل استعدادا لحفل كاسيت 90

صدى البلد

حرص كل من مدحت صالح ومصطفى كامل على عمل بروفات مكثفة ظهر اليوم استعدادا لحفل كاسيت 90، المفترض إقامته مساء غدا الخميس على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

ووضع مدحت صالح قائمة من الأغنيات المتنوعة وقام بعمل بروفات عليها مع الموسيقار عمرو سليم الذى يتعاون مع مدحت صالح فى جميع حفلاته الغنائية داخل مصر وخارجها.


وهو نفس الأمر الذى فعله مصطفى كامل، حيث أن هذه الحفلة هي الأولى لمصطفى كامل فى موسم الرياض.

 

 

حفل كاسيت 90

ويستعد مجموعة من مطربي  التسعينيات لتقديم حفل غنائى على مسرح ابو بكر سالم تحت عنوان كاسيت 90.

ويشهد الحفل مطربين جدد يقدمون حفلاتهم لأول مرة فى موسم الرياض ومنهم مدحت صالح ومصطفى كامل الذين يقدمان حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينات.

ويشارك فى الحفل بجانب مصطفى كامل ومدحت صالح الفنان محمد فؤاد ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وعدد من النجوم الأجانب الذين اشتهروا فى نفس فترة التسعينات.

حفلات كاسيت 90 فى السعودية 

ويعتبر هذا الحفل هو الثالث لنجوم التسعينيات بعد تقديم حفلين خلال عام 2023 وكانت الأولى تشمل كل من  حسام حسني ومحمد محي وسيمون وحميد الشاعري ومحمد الحلو ومصطفى قمر وإيهاب توفيق .

مصطفى كامل يرد على خضوعه لعملية تجميل 

نفى الفنان مصطفى كامل كل ما تردد حول خضوعه لعملية تجميل فى وجهه خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى كامل لـ صدى البلد أنه لم يقوم بإجراء أى عملية جراحية فى وجهه قائلا: أنا فى الحقيقة بخاف من عمليات التجميل وكل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

وتابع مصطفى كامل أنه يظهر فى فيلمه الجديد نور الريس بلوك جديد مما جعله يقوم بترك ذقنه لكي يتناسب مع الشخصية التى يجسدها فى الفيلم.

حفل مدحت صالح فى الأوبرا 

يستعد الفنان  مدحت صالح لاحياء حفله الجديد ضمن مجموعة حفلات الاساتذة  يوم 7 من شهر يناير القادم على المسرح الكبير .

يأتي حفل الاساتذة 3 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الاساتذة الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

وتبدأ اسعار التذاكر حفل مدحت صالح من 750 جنية و 1000 جنية و 1500 جنية و1700 جنية لفئة الاوركسترا .

مدحت صالح مصطفى كامل حفل كاسيت 90 مسرح أبو بكر سالم

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