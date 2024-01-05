شيرين عبد الوهاب تعقد مؤتمرا صحفيا قريبا للكشف عن تفاصيل خاصة بأعمالها

تعقد الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤتمرا صحفيا قريبا في القاهرة، للكشف عن تفاصيل خاصة بأعمالها القادمة، وتعاقدها مع شركة إنتاج عالمية.

وقالت مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية، إنها منشغلة حاليا بتحضير أعمالها الجديدة، كما أنها تعاقدت مع شركة إنتاج عالمية.

وأشارت مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، للكشف عن تفاصيل التعاقد ومشروعاتها المقبلة في القاهرة قريبا.

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة للفنان عادل إمام بعد حفلها الأخير الذى أقيم فى دبى ليلة رأس السنة.

وقالت فى تصريحات تلفزيونية : أتمنى فى العام الجديد أن يتمتع الزعيم عادل إمام بحالة صحية جيدة.

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الأول، الأحد، حفلا غنائيا على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها التى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستانا أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة للكثير من الوزن على خلاف آخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيه بزيادة وزن كثيرة.