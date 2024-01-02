رسالة خاصة من شيرين عبد الوهاب لـ عادل إمام .. تفاصيل

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة للفنان عادل إمام بعد حفلها الأخير الذى أقيم فى دبى ليلة رأس السنة.

وقالت شيرين عبد الوهاب فى تصريحات تلفزيونية : أتمنى فى العام الجديد أن يتمتع الزعيم عادل إمام بحالة صحية جيدة.

شيرين عبد الوهاب

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس حفل شيرين عبد الوهاب، ونجوى كرم وجورج وسوف، في ليلة رأس السنة أمس الأول، الأحد 31 ديسمبر 2023.

وظهرت في الفيديو نجوى كرم، وهي تلتقي بـ شيرين عبد الوهاب، وتقول لها: «ألف ألف مبروك ع الجو اللي سمعناه»، في إشارة منها إلى خبر الطلاق من حسام حبيب.

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الأول، الأحد، حفلا غنائيا على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها التى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستانا أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة للكثير من الوزن على خلاف آخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيه بزيادة وزن كثيرة.