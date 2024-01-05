السيطرة على حريق التهم أكثر من 50 كوخا في مدينة كراتشي الباكستانية

تمكنت أجهزة الإنقاذ والإطفاء الباكستانية اليوم/الجمعة/، من السيطرة على حريق هائل إجتاح أكثر من خمسين كوخاً أسفل أحد الجسور فى مدينة كراتشى الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة " داون " الباكستانية عن مدير عام فرقة الإنقاذ بإقليم السند "عابد شيخ" قوله، إنه تم إرسال 11 عربة إطفاء إلى موقع الحريق بسبب خطورة الموقف ، وأن رجال الإنقاذ واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم الوصول لموقع الحريق الذى اجتاح ما يترواح بين 50 إلى 60 كوخا أسفل جسر " تين هاتي" فى مدينة كراتشى؛ما أسفر عن تدمير 40 كوخا منها ، ولم يتبين حتى الآن وقوع خسائر بشرية أم لا.



وأكد عابد، السيطرة على الحريق بعد جهود مضنية بذلها أفراد أطقم فرق الإطفاء، وأن عمليات التبريد جارية فى الموقع حتى يتم التأكد من إخماده تماماً.



وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن تحريات شرطة المنطقة لم تسفر حتى الآن عن تحديد سبب نشوب هذا الحريق، ولكن الشرطة تشير إلى احتمال أن يكون ناجما عن خطأ بشرى، وأن الحقيقة ستتضح بعد استكمال التحقيق الجارى بشأنه.