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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد حالة تراجعا كبيرا بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال افترة  الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 40209 جنيه كمتوسط سعر بفارق 5 آلاف جنيه.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

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الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

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كامل الوزير: مترو الأنفاق والسكة الحديد هيئات اقتصادية تنفق على نفسها من إيرادها

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 40209  ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 5 آلاف جنيه.


أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك


وسجل أسعار الحديد 42631 جنيهًا لحديد عز في حين انخفض سعر الأسمنت، ليسجل سعر الأسمنت الرمادي 2259 جنيهًا.

وبلغ أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفقًا لأخر تحديثات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء كما يلي :- 

- وصل سعر طن حديد بشاي إلى 42 ألف جنيه.

- سجل طن حديد الكومي 40 ألفا و200 جنيه.

- وصل سعر طن المراكبي إلى 41 ألفا و500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد بيانكو 40 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 


- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1940 جنيها.

- سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1900 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1950 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1930 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2220 جنيها.

- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

- سعر طن جبس سيناء وصل إلى 1400 جنيه.

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جامعة أسيوط تنجح في التوصل لنوع جديد من الأسمنت صديق للبيئة

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أسعار الحديد والأسمنت في مصر 2024

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3450 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2260 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2030 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1280 جنيها

-فيما بلغ الواحة المخلوط وصل إلى 1270 جنيها.

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