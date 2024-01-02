الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت خصوصا من يرغبون فى البناء ولذلك يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير في الأيام الأخيرة.

ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.



استقرار أسعار مواد البناء

وتسجل أسعار الحديد اليوم بالسوق المحلي بداية العام الميلادي الجديد 2024، حالة استقرار ملحوظ علي أرض المصنع وذلك بعد قفزة كبير خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء سجلت أسعار مواد البناء حالة هدوء علي مستوي جميع الانواع وبلغ سعر طن حديد عز 42800 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم كما يلي :

- سعر طن الحديد الاستثماري وصل إلى مستوى يتراوح ما بين 40 و41 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عز سجل 42800 جنيه

- و سجل سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 40300 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 42000 جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد المعادي إلى 40200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 40200 جنيه.

- كما استقر سعر طن حديد العشري عند 40100 جنيه

- سجل سعر طن حديد المصريين نحو 42000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 40300 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41500 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 41300 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الأسمنت حالة استقرار وجاءت كما يلي :-

- استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2100 جنيه.

- وصل سعر أسمنت النصر عند مستوى 2030 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها في الطن.

- كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2050 جنيها في الطن.

- أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1250 إلى 1400 جنيها.

- و سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2050 و2370 جنيها.

- كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.