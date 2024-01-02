عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت خصوصا من يرغبون فى البناء ولذلك يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير في الأيام الأخيرة.

ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

txt

أسعار الحديد والأسمنت في مصر 2024

txt

بـ 38000 جنيه.. مفاجأة كبرى في أسعار الحديد والأسمنت


استقرار أسعار مواد البناء 

وتسجل أسعار الحديد اليوم بالسوق المحلي بداية العام الميلادي الجديد 2024، حالة استقرار ملحوظ علي أرض المصنع وذلك بعد قفزة كبير خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء سجلت أسعار مواد البناء حالة هدوء علي مستوي جميع الانواع وبلغ سعر طن حديد عز 42800 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم كما يلي :

- سعر طن الحديد الاستثماري وصل إلى مستوى يتراوح ما بين 40 و41 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عز سجل 42800 جنيه

- و سجل سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 40300 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 42000 جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد المعادي إلى 40200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 40200 جنيه.

- كما استقر سعر طن حديد العشري عند 40100 جنيه

- سجل سعر طن حديد المصريين  نحو 42000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 40300 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41500 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 41300 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 

وسجلت أسعار الأسمنت حالة استقرار وجاءت كما يلي :-

- استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2100 جنيه.

- وصل سعر أسمنت النصر عند مستوى 2030 جنيهًا للطن.

- بلغ  سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها في الطن.

txt

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

txt

الحديد بـ 41 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

- كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2050 جنيها في الطن.

- أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1250 إلى 1400 جنيها.

- و سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2050 و2370 جنيها.

- كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.

اسعار الحديد أخبار أسعار الحديد اسعار الحديد اليوم أسعار الحديد اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

انخفاض الحديد والأسمنت.. مفاجأة مدوية في أسعار مواد البناء

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على مقر الاستخبارات والتحكم التابع لحماس بـ غزة

هل ينتقل مبابي لـ ريال مدريد؟| أنشيلوتي يجيب

بقذيفة "الياسين 105".. كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية

حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

كلب شرس.. تحديد جلسة الحكم على المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة

هل يؤدي تواجد قوات أمريكية بالبحر الأحمر إلى صراع أكبر في الشرق الأوسط؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمكة يوم القيامة تثير جدلا بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

كب وفاتحة طويلة.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض.. شاهد

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ