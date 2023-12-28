6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

سجلت أسعار الحديد على مدار الساعات القليلة الماضية حالة تراجع كبيرة خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاعا إلى أن وصل خلال الأسابيع الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 39254 جنيه كمتوسط سعر بفارق 6 ألف جنيه.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 39254 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 6 آلاف جنيه.

وتراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 1000 والـ 500 جنيه في الطن مؤخرا، فيما تراجعت أسعار الأسمنت ما بين الـ 70 والـ 130 جنيها في الطن .

أسعار الحديد اليوم الخميس

- سجل سعر طن حديد عطية إلى 41 ألفا و300 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 42 ألفا و800 جنيه.

- فيما سجل طن حديد المعادي 40 ألفا و200 جنيه.

- كما وصل سعر طن العشري 40 ألفا و100 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد بيانكو 40 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس



ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الأسمنت خاصة الراغبين فى البناء حيث سجل سعر الأسمنت كما يلي :-

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

- فيما بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1940 جنيها.

- كما سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1900 جنيه.

- فيما سجل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1950 جنيها.

- كما سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1930 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2220 جنيها.

- فيما سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

- كما بلغ سعر طن جبس سيناء 1400 جنيه.

- فيما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

- كما سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 3450 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2260 جنيها.

- بلغ سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2030 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1280 جنيها.

-سجل سعر أسمنت الواحة المخلوط 1270 جنيها.