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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطن بـ43 ألف جنيه.. أسعار الحديد اليوم بالأسواق المصرية السبت 11-11-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تشهد أسعار الحديد الفترة الراهنة ارتفاعًات بقيمة تتراوح بين 8000 إلى 8500 جنيه في سعر الطن، ووصل سعر الحديد اليوم إلى 43 ألف جنيه، مقارنة ، وفيما يلي يقدم  "موقع صدي البلد" ، تقريرا حول أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 في مصر، والتي جاءت كالتالي:-

 

بعد فتح المباني بعدة مناطق.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت انخفاضا ملحوظا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 أكتوبر

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

 

أسعار الحديد اليوم في مصر:-

- سجل سعرحديد عز 42000 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد بشاي 41000 جنيهًا للطن.

-سجل سعر حديد سرحان 37000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد العتال 38000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين 39000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد الكومي 37000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد العشري 37000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المعادي 37000 جنيه للطن .

- سجل سعر حديد بيانكو 36500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد مصر ستيل 36500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد الداخلية  42000 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد عطية 38000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المراكبي 37000 جنيه للطن.

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