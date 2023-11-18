الطن بـ43 ألف جنيه.. أسعار الحديد اليوم بالأسواق المصرية السبت 11-11-2023

تشهد أسعار الحديد الفترة الراهنة ارتفاعًات بقيمة تتراوح بين 8000 إلى 8500 جنيه في سعر الطن، ووصل سعر الحديد اليوم إلى 43 ألف جنيه، مقارنة ، وفيما يلي يقدم "موقع صدي البلد" ، تقريرا حول أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 في مصر، والتي جاءت كالتالي:-

أسعار الحديد اليوم في مصر:-

- سجل سعرحديد عز 42000 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد بشاي 41000 جنيهًا للطن.

-سجل سعر حديد سرحان 37000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد العتال 38000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين 39000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد الكومي 37000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد العشري 37000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المعادي 37000 جنيه للطن .

- سجل سعر حديد بيانكو 36500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد مصر ستيل 36500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد الداخلية 42000 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد عطية 38000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المراكبي 37000 جنيه للطن.