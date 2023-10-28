أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 أكتوبر

يستعرض صدى البلد أسعار الحديد و الأسمنت اليوم السبت 28- 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.
أسعار الحديد و الأسمنت اليوم
ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.
أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم 28 - 10- 2023
- سرحان 37,000 جنيه للطن.
- مصر ستيل 36,500 جنيه للطن.
- بيانكو 36,500 جنيه للطن.
- عز 42,000 جنيه للطن.
- بشاى 41,000 جنيه للطن.
- مصر الوطنية للصلب العتال 38,000 جنيها للطن.
- المعادى 37,000 جنيه للطن.
- الكومى 37,000 جنيه للطن.
- المراكبى 37,000 جنيه للطن.
- عطيه 38,000 جنيه للطن.
- العشرى 37,000 جنيه للطن.
- المصريين 39,000 جنيه للطن.
- الجيوشى للصلب غير متاح
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:
- سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه.
- سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه.
- مصر للأسمنت المنيا المعلم 1,950.00جنيه.
- سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه.
- سعر اسمنت المسلح 2,070 جنيه.
- سعر أسمنت النصر 2,020 جنيه.
- سعر اسمنت الممتاز 2040 جنيه.
- سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه.
- سعر اسمنت المنيا 2000 جنيه.
- سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه.
- سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه.
- سعر اسمنت اسيوط 1,900 جنيه.
- سعر اسمنت وادي النيل 1,920 جنيه.
- سعر أسمنت جنوب الوادي 1,920 جنيه.
- مصر للأسمنت المنيا المعلم 1,950.00جنيه.
- سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه.