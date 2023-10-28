أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 أكتوبر

يستعرض صدى البلد أسعار الحديد و الأسمنت اليوم السبت 28- 10 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

أسعار الحديد و الأسمنت اليوم

الحديد

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم 28 - 10- 2023

سرحان 37,000 جنيه للطن. مصر ستيل 36,500 جنيه للطن. بيانكو 36,500 جنيه للطن. عز 42,000 جنيه للطن. بشاى 41,000 جنيه للطن. مصر الوطنية للصلب العتال 38,000 جنيها للطن. المعادى 37,000 جنيه للطن. الكومى 37,000 جنيه للطن. المراكبى 37,000 جنيه للطن. عطيه 38,000 جنيه للطن. العشرى 37,000 جنيه للطن. المصريين 39,000 جنيه للطن. الجيوشى للصلب غير متاح

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت