أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

يرغب الكثير من المواطنيبن في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 25- 9 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

الحديد

أسعار الحديد في مصر

سعر حديد سرحان 40,300.00 جنيه سعر حديد المراكبي 41,500.00 جنيه سعر حديد الكومي 40,200.00 جنيه سعر حديد المعادي 40,200.00 جنيه سعر حديد العشري 40,100.00 جنيه سعر حديد بيانكو 40,000.00 جنيه سعر حديد مصر ستيل 40,200.00 جنيه سعر حديد الجيوشي 41,500.00 جنيه سعر حديد عز 42,800.00 جنيه سعر حديد المصريين 42,000.00 جنيه سعر حديد بشاي 42,000.00 جنيه سعر حديد العتال 41,500.00 جنيه سعر حديد عطية 41,300.00 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت

سعر اسمنت السهم 1910 جنيه سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه سعر اسمنت حلوان 1950 جنيه سعر اسمنت السويدي 2150 جنيه سعر اسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيه سعر اسمنت المسلح 1990 جنيه سعر أسمنت النصر 1970 جنيه سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيه سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيه سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيه سعر اسمنت المخصوص 1920 جنيه سعر اسمنت أسوان 1780 جنيه سعر اسمنت العسكري 1900 جنيه سعر اسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه سعر اسمنت السويس 1970 جنيه



آخر أسعار مواد البناء

وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.