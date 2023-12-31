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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة فى البرلمان حول صراع الركاب والفئران داخل قطارات السكة الحديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل حول انتشار الفئران بصورة كبيرة داخل جميع القطارات المكيفة.

وكشف "رمزى" فى بيان صحفى له عن أنه خلال رحلة له داخل القطار vip رقم 983 والمتجه من محافظة المنيا للقاهرة لم يكن يتصور أنه داخل العربة التى حجز بها وجود كمية كبيرة من الفئران الكبيرة ، مشيراً إلى أن اتجه إلى عربة أخرى ليبتعد عن الفئران إلا أنه فوجئ بنفس الوضع داخل العربة الثانية.

وقال الدكتور إيهاب رمزي: لقد شكوت لرئيس القطار ولكن بكل بساطة قال لي: سوف أقوم بعمل مذكرة ولعلمك قمت بعمل عدة مذكرات قبل ذلك عن مشكلة الفئران داخل القطارات ولكن المشكلة مستمرة ، مشيراً إلى أنه على مدى أكثر من 4 ساعات كنا نحن الركاب فى صراع وحرب مستمرة لم تتوقف مع الفئران التى أثارت الفزع والخوف الشديدين لدى جميع الركاب بصفة عامة والسيدات بصفة خاصة.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى عن التطوير والتحديث المستمرين والتى يتحدث عنها وزير النقل؟ ولماذا تم مليارات الدولارات من القروض على تطوير السكك الحديدية وهى بهذه الصورة السيئة؟ ولماذا لم يتم وضع خطط للتخلص من الفئران داخل القطارات ؟ معتبراً هذه المشكلة بمثابة اهدار للمال العام الذى تم صرفه على تطوير السكك الحديدية التى لاتزال تعانى من مشكلات مستمرة ومنها على سبيل المثال عدم النظافة داخل القطارات المكيفة والروائح الكريهة بداخلها والأوضاع المتردية داخل دورات المياه ناهيك عن التأخير الذى يتراوح فيما بين ساعة وساعتين فى مختلف رحلات القطارات.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الدكتور مصطفى مدبولى التدخل بنفسه لحل مثل هذه المشكلات معرباً عن أمله فى أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى والفريق كامل الوزير وعدد من الوزراء برحلة داخل هذا القطار أو غيره من القطارات الأخرى ليرى رئيس الوزراء ومعه الوزراء بأنفسهم الفئران وهى تتجول وتصول مع الركاب فى مشاهد كلها رعب وخوف ومؤكداً أنه على استعداد لدفع تذاكر السفر لرئيس الوزراء ومن معه من السادة الوزراء بل واستضافتهم بمحافظة المنيا.

ووجه الدكتور إيهاب رمزى حديثه فى طلب الإحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قائلاً : معالى رئيس مجلس النواب الموقر إن سبب تقدمى بطلب الاحاطة هذا هو أننى أقسمت أن أرعى مصالح المواطنين وضميري لن يرتاح إلا إذا تم التدخل وبصورة عاجلة من الحكومة لحل مثل هذه المشكلات وإننى أناشدك باحالة هذا الطلب للجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات واستدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل للرد على جميع التساؤلات الخاصة بهذا الموضوع واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حل جميع المشكلات داخل مرفق السكك الحديدية خاصة أن هذه المشكلات إذا استمرت فإنه لن يكون هناك أى مستقبل لهذا المرفق.

طلب احاطة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انتشار الفئران

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