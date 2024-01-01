أسعار الحديد والأسمنت في مصر 2024

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 1-1-2024، بعد حدوث انفراجة، مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم، وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

الحديد

أسعار الحديد في مصر

سعر حديد عز 42,800 جنيه. سعر حديد المصريين 42,000 جنيه. سعر حديد بشاي 42,000 جنيه. سعر حديد العتال 41,500 جنيه. سعر حديد عطية 41,300 جنيه. سعر حديد سرحان 40,300 جنيه. سعر حديد المراكبي 41,500 جنيه. سعر حديد الكومي 40,200 جنيه. سعر حديد المعادي 40,200 جنيه. سعر حديد العشري 40,100 جنيه. سعر حديد بيانكو 40,000 جنيه. سعر حديد مصر ستيل 40,200 جنيه. سعر حديد الجيوشي 41,500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

يبحث الراغبين في البناء اليوم، عن سعر طن الأسمنت، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي:

الأسمنت

سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيها. سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيها. سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه. سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها. سعر اسمنت المخصوص 1920 جنيها. سعر اسمنت أسوان 1780 جنيها. سعر اسمنت العسكري 1900 جنيه. سعر اسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه. سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه. سعر اسمنت حلوان 1950 جنيها. سعر اسمنت السويدي 2150 جنيها. سعر اسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيهات. سعر اسمنت المسلح 1990 جنيها. سعر أسمنت النصر 1970 جنيها. سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيها. سعر اسمنت التعمير 1970 جنيها. سعر اسمنت المنيا 1970 جنيها.

آخر أسعار مواد البناء

ترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.