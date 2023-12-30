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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 38000 جنيه.. مفاجأة كبرى في أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد
أسعار الحديد

عاودت أسعار مواد البناء- والتي من بينها أسعار الحديد والأسمنت - الانخفاض مرة أخرى خلال التعاملات الأخيرة، بعد موجة من الارتفاعات القياسية والمفاجئة في أسعار مواد البناء حيث سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاعا.


تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء، وبناء عليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .

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6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما نستورد 3.5 مليون طن بليت.

وسجل سعر حديد عز نحو 41500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت المسلح نحو 1930 جنيهًا.
 

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد اليوم حالة استقرار، حيث سجل سعر الطن ما يلي:
 

- بلغ سعر طن حديد عز نحو 41500 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد سرحان نحو 38000 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

- وسجل سعر طن حديد المعادي نحو 38500 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 3900 جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد العشري نحو 39000 جنيه.

- و سجل سعر طن حديد المصريين نحو 39500 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 38000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 39500 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد عطية نحو 39200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم، ما يلي:

- فيما بلغ سعر طن أسمنت المخلوط ما بين 1210 لـ 1350 جنيها.

- فيما يتراوح سعر طن أسمنت المقاوم ما بين 1940 لـ 2130 جنيها.

- كما بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1900 جنيها.

- كما سجل سعر طن أسمنت المسلح نحو 1930جنيهًا.

- كما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 1890جنيها.

- فيما بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 1920 جنيها.

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

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