معاش بالدولار| هدية من الدولة للمصريين في الخارج.. تعرف عليها

سعت الإدارة السياسية في مصر على تحقيق الكثير من المحفزات والخدمات للمصريين للخارج للتسهيل عليهم وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم وذلك من خلال اختصاصهم بمزايا وتخفيضات كبيرة في مقابل الدفع بالعملة الصعبة لخدمة الاقتصاد المصري.

وثيقة معاش بالدولار

وكان من أبرز تلك الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة، هو إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، وذلك تحت عنوان: "معاش بكرة بالدولار".

وجاء ذلك بالتعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وبهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بخلاف مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 عاما، ما يسهم في توفير الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج، هذا بالإضافة إلى تأمين مبلغاً تقاعديا لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم.

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنه تم العمل على توفير البدائل لجذب تحويلات المصريين بالخارج، نظرا لانخفاضها عقب وصولها لأعلى معدلاتها عام 2022، وذلك من خلال توفير محفزات ومميزات لهم جاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن من بين تلك المحفزات إطلاق شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تم تسجيلها رسميا، لتتيح لأبناء الوطن بالخارج الاستثمار في داخل مصر، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ووثيقة "معاشك بكرة بالدولار"، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة بأعلى العوائد، وتسوية الموقف التجنيدي، وتخفيضات الطيران على مدار 216 يوما للمصريين بالخارج، وخدمات الإسكان من وحدات وأراض سكنية، والتعليم وعدد من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري، والتي سيتضمنها تطبيق "المصريين في الخارج" ليسهل الوصول إلى أي خدمة في الداخل، من جانب المصريين بالخارج.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن وزارة الهجرة تعمل بشكل منهجي وفق رؤية الدولة المصرية على تدريب وتأهيل العمالة وتوفير بدائل آمنة أمام الشباب المصري، وهنا يأتي الدور الفاعل للمركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف تدريب وتأهيل الشباب المصرى وفق احتياجات ومعايير أسواق العمل الأجنبية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لسد فجوة نقص العمالة فى عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، وفقا للمعايير الأوروبية.

زيادة حصيلة العملة الصعبة

وتأتي وثيقة "معاش بكرة بالدولار" ضمن جهود مصرية لزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة الشحيحة، وتستهدف الوثيقة المصريين العاملين بالخارج، حيث يمكن لحاملها الحصول على معاش تقاعد إضافي، عند الوصول إلى السن الذي يختاره، ويمكن شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك، بحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعد وثيقة معاش بكرة بالدولار أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة، للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش، ويبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عاما وحتى 59 عاما، ويتم ذلك عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، وبدون اشتراط إجراء كشف طبي، والحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، ويتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما) أو يتم صرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.

وعن الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ألا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.

وثيقة تتميز بالمرونة

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إنه سيتم طرح وثيقة معاش بكره بالدولار للعملاء الذي لديهم أرصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية.

وأوضح بحسب بيان صادر للهيئة العامة للرقابة المالية بمناسبة إطلاق أول وثيقة بالدولار لـ"معاش بكره" للمصريين العاملين بالخارج، أن تلك الوثيقة تتميز بالمرونة وتوفر للعملاء الحماية التأمينية التي تناسبهم كما أنها تصدر بقسط وحيد ولا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حال عدم سداد أقساط إضافية.

وأضاف أبو الفتوح أن الوثيقة تتيح فرصة الحصول علي جائزة تمثل 75% من مبلغ المعاش المقرر لعميل من خلال إجراء سحب نصف سنوي، حيث سيتم تسويقها للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق رابط إلكتروني على موقع البنك يتم ربطه بالموقع الإلكتروني لشركة مصر لتأمينات الحياة، وفق ما جاء في البيان نقلا على لسان أبو القتوح.

وأضاف أن الشراء عبر موقع مصر لتأمينات الحياة يتضمن شرح تفصيلي بالوثيقة وخطوات الاشتراك التي يمكن إتباعها لإتمام عملية الشراء مباشرة من على الموقع، كما يتم أيضا تسويقها من خلال فروع ومكاتب تمثيل البنك المتواجدة خارج مصر.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي حرص البنك على تلبية كافة احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر، مع إتاحة المرونة في تقديم الخدمة طبقاً لاختيارات العملاء التي تتحدد استناداً إلى احتياجاتهم وخططهم المالية سواء على المستوى القريب أو البعيد.