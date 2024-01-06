لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

تناول البيض، يعتبر امر ضروري، فهو مصدر جيد للبروتين، والعناصر الغذائية، ولكن قد يتسبب عدم تخزينه بشكل صحيح في فساده.

نصائح فعالة لحفظ البيض طازج فترة طويلة

ويمكن لتناول البيض الفاسد أن يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، مما قد يؤدي إلى بعض الأعراض الخطيرة، مثل : الإسهال، والقيء، وآلام المعدة.

وهناك بعض النصائح التي يجب إتباعها عن حفظ البيض، وذلك ليظل طازج اطول فترة ممكنة، وفقا لما جاء في موقع Timesofindia ، وتشمل ما يلي :

نصائح فعالة لحفظ البيض طازج فترة طويلة

_ وضع البيض في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) .

_ يجب تخزين البيض في الباب العلوي من الثلاجة وليس في باب الثلاجة.

_ يجب استخدام البيض في خلال ما لا يزيد عن أسبوعين من تخزينه.