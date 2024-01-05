من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

لا غني عن إستهلاك البيض، وهو من الأطعمة الأساسية في جميع البلدان، وذلك لأنه مصدر جيد للبروتين، والعناصر الغذائية، وعدم تخزينه بشكل صحيح يتسبب في فساده، فهل من طريقة يمكن بها معرفة البيض الفاسد؟

طرق إكتشاف البيض الفاسد من الطازج

ويمكن لتناول البيض الفاسد أن يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، مما قد يؤدي إلى بعض الأعراض الخطيرة، مثل : الإسهال، والقيء، وآلام المعدة.

وهناك بعض الطرق التي يمكن بها اكتشاف البيض الفاسد قبل تناوله، وفقًا لما جاء في موقع، "Timesofindia"، أبرزها ما يلي :

_ الطفو في الماء :

ويمكن اكتشاف البيض الفاسد، عند وضع البيضة في وعاء مليء بالماء، فأن البيض الجيد يغوص ويستقر في القاع، أما إذا طفت البيضة إلى الأعلى، فمن المحتمل أنها فسدت ويجب التخلص منها.

طرق إكتشاف البيض الفاسد من الطازج

- الشم :

ويمكن لشم البيضة أن يكشف البيض الطازج من الفاسد، فالبيض الطازج له رائحة ترابية خفيفة، أما إذا كانت رائحته مثل الكبريت فهو فاسد.

- الكسر :

وعند كسر البيضة في وعاء، ووجد بياض البيض سائلاً وصافياً، والصفار صلب فإن البيضة طازجة.

- الهز :

ويمكن لهز البيضة بلطف ان يكشف البيض الفاسد من الطازج؛ حيث يصدر البيض الطازج صوت قليلاً، أو معدوم لأن البياض والصفار لا يزالان ملتصقين بالقشرة، أما عندما تصدر البيضة صوتا فهذا دليل على أن البيضة فاسدة.