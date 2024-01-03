عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا

صرح الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، بخطوات سهلة تساهم في خفض الضغط المرتفع بدون أدوية.

 

خطوات سهلة تساعد في انخفاض ضغط الدم بدون أدوية

 

وقال جمال شعبان في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إن الضغط هو القاتل الصامت؛ حيث إن مصر بها حوالي 30 مليون مصري يعانون من ضغط الدم المرتفع, وحوالي 300 مصري يموتون يوميا بسبب ضغط الدم المرتفع.

 

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

 

وتابع جمال شعبان، بأن هناك نصائح يمكن اتباعها تساعد في خفض الضغط المرتفع، وذلك بدون تناول الأدوبة، ومن أهمها ما يلي :

- ممارسة الرياضة علي الأقل نصف ساعة يوميا
٥ ايّام في الأسبوعين، أي ما يعادل ساعتين ونصف أسبوعيًا النظام

 

- الابتعاد عن استهلاك الخبز والملح، وذلك لأن كلاهما يرفع الضغط؛ حيث أن الخبز غني بالأملاح، واحتياجاتنا من الملح لا تزيد عن ملعقة صغيرة يوميا ٢ونص جم وهي موجود في الخضراوات، والأكلات الجاهزة الديليڤري والمعلبات غنية جدا بالملح، وكذلك المشروبات الغازية لذا يجب تجنبها يجب تجنبها.

 

خطوات سهلة تساعد في إنخفاض ضغط الدم بدون أدوية

 

- تقليل الوزن بنسبة 5٪ يساعدك علي ضبط ضغط الدم المرتفع، أما إذا نجحت في خفض الضغط 10 % ستنجح في ضبط الذبذبة الأذينية AF.

 

_ اتباع النظام الغذائي الذي تستطيع الانتظام عليه طويلًا.

 - الإقلاع عن التدخين، وتجنب التدخين السلبي، فتدخين سيجارة تساوي 10 سجائر لأن ٨٠٪؜ من التأثير المدمر يكمن في السيجارة الأولى.

 - تجنب تناول للمشروبات الكحولية.

 - تجنب كثرة تناول المسكنات، مثل : البروفين والڤولتارين.

_ تجنب التوتر والانفعال والقلق والزعل.

ضغط ضغط الدم انخفاض ضغط الدم خفض الضغط المرتفع جمال شعبان الدكتور جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها.. ردده وأنت في سريرك

موضوعات متعلقة

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

الصحة العالمية تحذر من وباء قد يفتك بالبشرية في 2024

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل فطائر الزيتون

نشرة المرأة والصحة.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري.. هؤلاء مهددون بالإصابة بأمراض الكبد.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق

أكلة عربية مناسبة للشتاء.. طريقة عمل الكمونية بالكرشة

ترشيحاتنا

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

لأول مرة منذ 70 عاما.. بدء أطول إضراب للأطباء في بريطانيا

رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد| صور

اللواء محمد إبراهيم الدويري: التحرك المصري تجاه غزة اتسم بثبات المحددات والمبادئ

مصدر مصري رفيع المستوى: لا غنى عن وساطة مصر في أزمة غزة

مصدر مصري رفيع المستوى لـ القاهرة الإخبارية: لا بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ