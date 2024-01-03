القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

صرح الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، بخطوات سهلة تساهم في خفض الضغط المرتفع بدون أدوية.

خطوات سهلة تساعد في انخفاض ضغط الدم بدون أدوية

وقال جمال شعبان في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إن الضغط هو القاتل الصامت؛ حيث إن مصر بها حوالي 30 مليون مصري يعانون من ضغط الدم المرتفع, وحوالي 300 مصري يموتون يوميا بسبب ضغط الدم المرتفع.

وتابع جمال شعبان، بأن هناك نصائح يمكن اتباعها تساعد في خفض الضغط المرتفع، وذلك بدون تناول الأدوبة، ومن أهمها ما يلي :

- ممارسة الرياضة علي الأقل نصف ساعة يوميا

٥ ايّام في الأسبوعين، أي ما يعادل ساعتين ونصف أسبوعيًا النظام

- الابتعاد عن استهلاك الخبز والملح، وذلك لأن كلاهما يرفع الضغط؛ حيث أن الخبز غني بالأملاح، واحتياجاتنا من الملح لا تزيد عن ملعقة صغيرة يوميا ٢ونص جم وهي موجود في الخضراوات، والأكلات الجاهزة الديليڤري والمعلبات غنية جدا بالملح، وكذلك المشروبات الغازية لذا يجب تجنبها يجب تجنبها.

خطوات سهلة تساعد في إنخفاض ضغط الدم بدون أدوية

- تقليل الوزن بنسبة 5٪ يساعدك علي ضبط ضغط الدم المرتفع، أما إذا نجحت في خفض الضغط 10 % ستنجح في ضبط الذبذبة الأذينية AF.

_ اتباع النظام الغذائي الذي تستطيع الانتظام عليه طويلًا.

- الإقلاع عن التدخين، وتجنب التدخين السلبي، فتدخين سيجارة تساوي 10 سجائر لأن ٨٠٪؜ من التأثير المدمر يكمن في السيجارة الأولى.

- تجنب تناول للمشروبات الكحولية.

- تجنب كثرة تناول المسكنات، مثل : البروفين والڤولتارين.

_ تجنب التوتر والانفعال والقلق والزعل.