الجيش الأوكراني: تدمير منظومة إطلاق صواريخ روسية في خيرسون

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، أنه تمكن من تدمير منظومة إطلاق صواريخ متعددة العدو من طراز BM-21 Grad في منطقة خيرسون.

وأوضحت قوات الدفاع الجنوبية لأوكرانيا: "في منطقة خيرسون، دمرت قوات الدفاع الجنوبية بشكل فعال طائرة معادية من طراز BM-21 Grad MLRS"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك، نجاح الضربة التي استهدفت مركز القيادة الروسية في مطار ساكي في شبه جزيرة القرم.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية: "تم ضرب جميع الأهداف"، ووجه الشكر القائد الطيارين على أدائهم الممتاز.

يذكر أن ضربة القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مركز قيادة مجموعة القوات الروسية بالقرب من سيفاستوبول، وأكدت روسيا مقتل 23 جنديا نتيجة الضربة ومن بينهم ضباط رفيعو المستوى وقوات العمليات الخاصة.