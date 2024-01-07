بعد استشهادهم.. شاهد لحظة القصف الإسرائيلي لسيارة نجل وائل الدحدوح ورفاقه الصحفيين

تداولت وسائل الاعلام الفلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة القصف الإسرائيلي للمركبة التي كان يستقلها الصحفي الشهيد حمزة وائل الدحدوح وصحفيين آخرين غرب مدينة خان يونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد عدد من الصحفيين أحدهما نجل الصحفي وائل الدحدوح، وإصابة آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.



ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

وجدير بالذكر أن الشهيد حمزة وائل الدحدوح قد فقد ابنه ووالدته وشقيقه وكثير من أفراد أسرته جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.