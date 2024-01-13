نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب: لن يمنعنا أحد من القتـال في غزة

سواء لاهاي أو محور الشر

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سلسلة من التصريحات، التزام إسرائيل الثابت بمواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق كافة أهدافها، بحسب تصريحاته.

وفي خطاب، أكد على الحرب الأخلاقية والعادلة التي تشنها إسرائيل ضد حماس، ووصف الصراع بأنه ضرورة أخلاقية. وأعرب عن إصراره على القتال حتى النهاية، متعهداً بعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.

علاوة على ذلك، كشف نتنياهو عن خطط لتقديم ميزانية جديدة لدعم جهود الحرب المستمرة، مما يشير إلى الالتزام بالمشاركة العسكرية المستمرة. وأكد أنه لا بديل عن تحقيق النصر وأن إسرائيل لن تتنازل عن هذا الهدف.

وشدد رئيس الوزراء على خطورة الوضع، مشيراً إلى أن الصراع الحالي هو اختبار لاستعادة الأمن، معترفاً بالتكاليف الباهظة المرتبطة بالحرب. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتراجع عن وعدها بعدم تسليم أي مختطفين، مشددا على ضرورة إعادتهم جميعا إلى وطنهم.

وفي معرض معالجة المخاوف الدولية، أعلن نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحدياً مزدوجاً – القضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح الأسرى. وشكر ألمانيا على إرسال وفد إلى محكمة العدل الدولية للمساعدة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، معربا عن ثقته في أن الإجراءات القانونية لن تردع إسرائيل عن حملتها في غزة.

وفي الختام أكد نتنياهو تصميم إسرائيل على مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس وعودة الأسرى، مجددًا التزام الدولة بأهدافها الأمنية في المنطقة.