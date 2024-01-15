استمارة الثانوية العامة 2024 |التعليم: آخر موعد للتسجيل 22 فبراير

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 سيكون يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ، الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع طلاب الثانوية العامة ، أثناء تسجيل البيانات على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 ، بضرورة أن يلتزموا بتوضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها في استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية، وهي كالآتي:
- طلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
- طلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.
- طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.
تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024
- سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام الماضي
- امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس مواصفات الورقة الامتحانية المطبقة العام الماضي دون أي تغيير
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"
- أثناء امتحانات الثانوية العامة 2024 ، سيحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان
- ستشهد امتحانات الثانوية العامة 2024 استمرار تطبيق نظام البابل شيت
- في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتسلم الطالب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المدارس بلجان مؤمنة
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم
- ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله
- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالي
- 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة .. و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا
- توضع امتحانات الثانوية العامة 2024 من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.