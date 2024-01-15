استمارة الثانوية العامة 2024 |التعليم: آخر موعد للتسجيل 22 فبراير

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 سيكون يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ، الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع طلاب الثانوية العامة ، أثناء تسجيل البيانات على رابط استمارة الثانوية العامة 2024 ، بضرورة أن يلتزموا بتوضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها في استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية، وهي كالآتي:

طلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

طلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024