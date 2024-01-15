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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احمي بيتك بكاميرا احترافية بـ 1200 جنيه فقط

احمي بيتك بكاميرا
احمي بيتك بكاميرا احترافية من شاومي ب 1200 جنيه فقط

أعلنت شاومي عن كاميرا مراقبة منزلية ثالثة لها في السوق الهندي، وهي Xiaomi 360 Home Security Camera 2K. تحتل هذه الكاميرا مكانًا بين عروضها الحالية، مثل Home Security Camera 1080p 2i بسعر رخيص وكاميرا Home Security Camera 2K Pro . في ما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر الكاميرا 2K الجديدة.

 

المواصفات والميزات:

 

• مستشعر كاميرا 3 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6.

• تسجيل فيديو عالي الدقة 1920 × 1080 بكسل وفيديو 2K بدقة 2304 × 1296 بكسل.

• تسجيل فيديو بزاوية 360 درجة مع زوايا مشاهدة 360 درجة و 108 درجة، مما يضمن عدم وجود أي نقاط عمياء.

• نطاق ديناميكي عريض للحصول على وضوح محسن في حالات الإضاءة الخافتة والساطعة.

• تتبع حركة الأشخاص والتنبيه عند اكتشاف الأشخاص فقط لتجنب الإنذارات الكاذبة.

احمي بيتك بكاميرا احترافية من شاومي ب 1200 جنيه فقط

• رؤية ليلية بالألوان بفضل تقنية الأشعة تحت الحمراء.

• يمكن مراقبة اللقطات من خلال الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب.

• تدعم مكالمات الفيديو ثنائية الاتجاه.

• تدعم بطاقات microSD حتى 256 جيجابايت.

• يمكن تثبيتها على السقف أو الحائط بشكل مرن لتناسب مختلف احتياجات المراقبة.

 

السعر:

 

سعر Xiaomi 360 Home Security Camera 2K هو (حوالي 40 دولارًا أمريكيًا) في الهند أي ما يعادل 1200 جنيه مصري. وهي متاحة للشراء على موقع Mi.com وكذلك المتاجر غير المتصلة بالإنترنت.

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