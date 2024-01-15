أبوعبيدة ومنتخب فلسطين في المقدمة.. حكاية تريند اليوم

مجموعة من الأسماء والأحداث تصدرت الأعلي بحثاً للمصريين خلال الساعات الماضية وكان من ضمن تلك الأسماء والأحداث «

ونستعرض في التقريرالتالي أبرز ما تناولته الأحداث خلال الفترة الماضية .



أبو عبيدة

ابو عبيدة



ابو عبيدة الذي أثلج صوته الصدور وأسمعت كلماته من به صمم، بعد غياب دام طويلًا يهل علينا بخطاب لم يسبق مثيل هز مشارق الأرض ومغاربها.

وقد رفرفت صورة ابوعبيدة في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.



فبعد وقت قصير من خطاب أبوعبيدة الناطق بإسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، رفع المتظاهرون في شوارع واشنطن صورة «أبوعبيدة» لترفرف في سماء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع اندلاع المظاهرات حول العالم تضامنًا مع غزة.

وقد ذكر أبوعبيدة في خطابه التاريخي عدة تصريحات ورسائل هامة جاء من بينها:

"من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة.. كلمة بالصوت والصورة حصلت الجزيرة عليها للناطق باسم كتائب القسام ابوعبيدة بعد 100 يوم من بدء الحرب على غزة".

"جل الأسلحة التي نقاتل بها الاحتلال هي من صنعنا لكن الصناعة الأهم التي نمتلكها هي صناعة الإنسان المجاهد".

وكذلك إعادة المعركة لأصلها الأول، هذه المعركة جاءت نتيجة ما يحدث في ‎المسجد الأقصى المبارك ومحاولة هدمه بعد تقسيمه وما صاحب ذلك من جلب البقرات الحُمر.

منتخب فلسطين

منتخب فلسطين

أكد التونسي مكرم دبوب، مدرب منتخب فلسطين، تطلع فريقه للظهور بشكل قوي في مواجهته أمام إيران غدًا الأحد في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال دبوب، في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم السبت: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول أمام إيران. الصعوبات ليست جديدة علينا، وحاولنا تعويض ذلك بالمعسكرات الداخلية والخارجية".

وأضاف "افتقادنا حساسية المباريات أمر مزعج بالنسبة لنا لكننا جاهزون لخوض المنافسات. لدينا لاعبين شاركوا في بطولات سابقة، ويملكون الخبرات اللازمة".



وقال "منتخب إيران من أفضل منتخبات القارة الآسيوية ويملكون إمكانات كبيرة وهم مرشحون للقب بجانب اليابان، وكوريا الجنوبية".

وأوضح "نشكر دولة قطر على دعمها الكبير لفلسطين، فشعبنا يستحق الفرحة ونسعى لتحقيق الأهداف المنشودة"، قبل أن يختم حديثه بالقول "اللهم ارحم شهدائنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين".





تشافي

تشافي

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تشكيل الفريق الكتالوني لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر اليوم الأحد على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

ولم يشهد تشكل برشلونة أي مفاجآت، حيث ضم كلًا من:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو

الوسط: بيدري جونزاليس - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - سيرجي روبرتو

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي



منتخب السنغال

منتخب السنغال

اضطر منتخب السنغال، حاملة لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، إلى إجراء تغييرين على تشكيلتها قبل أيام فقط من بدء الدفاع عن لقبها، مع استبعاد المهاجم بولاي ديا والحارس البديل سيني ديانغ من البطولة التي تنطلق في كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

وقال الاتحاد السنغالي الثلاثاء إنه سيحل محلهما بومبا دينغ وألفريد غوميس، وكلاهما يلعب في لوريان الفرنسي المتعثر.

وكانت مشاركة ديا محل شك منذ تعرضه لإصابة في ركبته أثناء مشاركته مع فريقه سالرنيتانا أمام ميلان في الدوري الإيطالي يوم 22 ديسمبر الماضي لكنه حصل على وقت لمحاولة التعافي.

كما انضم ديانغ حارس ميدلسبره للمعسكر التدريبي للمنتخب السنغالي في داكار على أمل استعادة لياقته البدنية لكنه لم ينجح.

وتعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز فريقه المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي على ملعب سوانزي سيتي في 16 ديسمبر الماضي.

ويمثل انضمام دينغ وغوميس لمنتخب السنغال في أمم أفريقيا ضربة أخرى للوريان الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الفرنسي؛ إذ لديه بالفعل خمسة لاعبين يشاركون في كأس الأمم الأفريقية: دارلينغ يونغوا (الكاميرون)، وجيديون كالولو (الكونغو الديمقراطية)، وسيرين دوكوري (مالي)، وفورموس مندي (السنغال)، ومنتصر الطالبي (تونس).

غياب الثنائي السنغالي يجعل الفريق منقوصاً في مباراته خارج أرضه أمام ليل يوم الأحد المقبل، ومباراته التالية على أرضه أمام لوهافر في 28 يناير.

وتفتتح السنغال مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جامبيا يوم الاثنين المقبل في ياموسوكرو.