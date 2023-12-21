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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوعبيدة يكشف حجم خسائر قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة

ارشيفي
ارشيفي

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن قوات  العدو لاتزال تمارس جرائم الحرب ضد الانسانية ولايزال مجاهدونا يتصدون للعدوان ويقاتلون العدو المجرم ويكبدونه خسائر فادحة في جنوده وآلياته ويشلون كيانه.


وقال أبو عبيدة : مجاهدونا يلاحقون الجنود خارج آلياتهم وفي البنايات وحصيلة الآليات منذ بدء العدوان البري بلغت 720 آلية بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات وشاحنات عسكرية.


وأضاف أبو عبيدة : توزعت الاستهدافات بين كافة محاور التوغل من بيت حانون شمالاً الى خانيونس جنوباً كما نفذ مجاهدونا اكثر من 25 عملية قنص ناجحة خلال الاسبوع الاخير واكثر من 12 اشتباكاً ناجحاً.


وأردف :مجاهدونا استخدمو العبوات المضادة للأفراد والدروع بكافة أنواعهم والقذائف المضادة.

وصرح أيضا :  العدو يحتفل باكتشاف نفق خارج عن الخدمة؛ كما يحتفل العدو باستيلاء على اماكن مخلاه قصفها باطنان المتفجرات مسبقاً.

وأشار إلي  أن هدف العدو القضاء على المقاومة هو محكوم بالفشل واما استعادة أسراه، فعملياته فاشلة ومرتبكة والمسار الوحيد هو التبادل.

وأوضح ابو عبيدة  أن استمرار العدوان لايسمح تحرير الأسرى واذا ازاد العدو اسراه احياء فليس امامه سوى وقف العدوان والتفاوض.
 

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