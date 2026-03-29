مواصفات أحدث سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بتكنولوجيا هجينة

تشهد سوق السيارات طرح طراز رياضي متعدد الاستخدامات يعمل بتكنولوجيا هجينة قابلة للشحن الخارجي، ويجمع بين محرك احتراق داخلي سعة 1.5 لتر تيربو ومحرك كهربائي، بإجمالي قوة تصل إلى 375 حصانًا وعزم دوران يبلغ 610 نيوتن متر، مع ناقل حركة متطور ثلاثي السرعات مخصص للأنظمة الهجينة.

وتعتمد السيارة التى طرحتها جيتور العالمية على بطارية بسعة 26.7 كيلووات ساعة توفر مدى كهربائي يصل إلى 139 كيلومترًا وفقًا للمعايير الأوروبية، مع إمكانية الشحن السريع خلال نحو نصف ساعة، إلى جانب دعم الشحن المنزلي وإمداد الأجهزة الكهربائية بالطاقة. وتتيح المنظومة الهجينة مدى قيادة يتجاوز 1000 كيلومتر بخزان وقود وشحنة واحدة.

وتأتي بأبعاد خارجية كبيرة وقاعدة عجلات بطول 2800 مم، مع خمسة مقاعد ومساحة داخلية رحبة، ونظام تعليق أمامي مستقل وخلفي متعدد الوصلات، إضافة إلى مكابح أقراص مهواة وجنوط رياضية قياس 20 بوصة.

وتضم حزمة موسعة من أنظمة الأمان تشمل الوسائد الهوائية المتعددة، وأنظمة الثبات والتحكم الإلكتروني، ومجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، إلى جانب شاشة وسطية كبيرة، ولوحة عدادات رقمية، ونظام رؤية محيطية، وتجهيزات راحة تشمل المقاعد الكهربائية وفتحة سقف بانورامية.