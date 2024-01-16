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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معدل التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوى خلال 23 شهرا

التضخم
التضخم

أظهرت بيانات رسمية سعودية، تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5% في ديسمبر من 1.7% في نوفمبر، عند أدنى مستوى في 23 شهراً، وقد جاءت هذه الأرقام متماشية مع التوقعات. 

وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 7.5% بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.2%.

 وكشفت البيانات أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.0% في شهر ديسمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023م، نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.1%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 %.

أما قسم الترفيه والثقافة فقد سجل ارتفاعًا بلغت نسبته 1.0% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%، وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 0.8% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2٪؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.3% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5%.

كانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية توقعت انخفاض التضخم السنوي في المملكة إلى 1.6% في ديسمبر/كانون الأول على أن تستمر وتيرة تراجع التضخم لتصل إلى واحد بالمئة على أساس سنوي بحلول منتصف العام الجاري.

وقالت في تقرير لها إن من المحتمل أن يتعرض هذا الاتجاه لعثرة بسيطة في النصف الثاني من العام، لكنها ستكون مؤقتة، وسيعاود التضخم التباطؤ مع دخول عام 2025.

كان معدل التضخم في السعودية بلغ 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023 على أساس سنوي حيث كان 1.7%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وتباطأ معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 20 شهراً (يناير 2022).

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