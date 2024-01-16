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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدء توافد النجوم على السجادة الرمادية لحضور حفل Emmy Awards

صدى البلد

يقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ75، صباح اليوم، ويقدمه الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، بحضور نجوم هوليوود.

وكان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر 2023، ولكن تأجيله إلى عام 2024 كان حتميا؛ لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون، وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله. 

وتوافد على السجادة الرمادية عدد من الفنانين والإعلاميين فور بدء الاستقبال، وعلى مدار الساعتين المقبلين سيحضر نجوم الدراما التلفزيونية للاحتفاء بأعمالهم.

 وقال أنتوني أندرسن في تصريحات لمجلة people، إن والدته الممثلة والمنتجة دوريس بومان ستنضم له على مسرح حفل Emmy Awards. 

وأكد أنتوني أندرسن في تصريحاته على أنه سيجد طريقة لإدماج والدته في عرض Emmy Awards، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من القيام بهذا الأمر بدونها. 

يعرف عن أنتوني أندرسن ارتباطه الوثيق بوالدته، التي قدم معها عرضا توثيقيا لرحلاتهما الأوروبية، العام الماضي، وخلال الحفل ستصعد الأم التي تبلغ من العمر 70 عاما لإضفاء بعض الكوميديا والبهجة على الفقرات. 

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