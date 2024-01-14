أنتوني أندرسن يقدم حفل Emmy Awards..هل تنضم له والدته؟

اختير الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، لتقديم حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 المقرر إقامته صباح الثلاثاء المقبل.

وقال أنتوني أندرسن في تصريحات لمجلة people، إن والدته الممثلة والمنتجة دوريس بومان ستنضم له على مسرح حفل Emmy Awards.

وأكد أنتوني أندرسن في تصريحاته على أنه سيجد طريقة لإدماج والدته في عرض Emmy Awards، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من القيام بهذا الأمر بدونها.

يعرف عن أنتوني أندرسن ارتباطه الوثيق بوالدته، التي قدم معها عرضا توثيقيا لرحلاتهما الأوروبية، العام الماضي، وخلال الحفل ستصعد الأم التي تبلغ من العمر 70 عاما لإضفاء بعض الكوميديا والبهجة على الفقرات.

أعلنت قوائم نجوم هوليوود المدعوين لتقديم الجوائز في فقرات حفل توزيع جوائز Emmy Awards السنوي المقرر إقامته صباح الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة مقدمي الجوائز في حفل Emmy Awards كل من بيدرو باسكال، جيسون بيتمان، هانا ويدنجهام، جودي فوستر، جينا أورتيجا، ستيفن كولبيرت، وغيرهم.

كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر الماضي، ولكن تأجيله إلى عام 2024، كان حتميا لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.