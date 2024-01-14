عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنتوني أندرسن يقدم حفل Emmy Awards..هل تنضم له والدته؟

أنتوني أندرسن ووالدته
أنتوني أندرسن ووالدته

اختير الممثل والكوميديان أنتوني أندرسن الذي يبلغ من العمر 53 عاما، لتقديم حفل توزيع جوائز Emmy Awards في نسخته الـ 75 المقرر إقامته صباح الثلاثاء المقبل. 

وقال أنتوني أندرسن في تصريحات لمجلة people، إن والدته الممثلة والمنتجة دوريس بومان ستنضم له على مسرح حفل Emmy Awards. 

 

وأكد أنتوني أندرسن في تصريحاته على أنه سيجد طريقة لإدماج والدته في عرض Emmy Awards، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من القيام بهذا الأمر بدونها. 

يعرف عن أنتوني أندرسن ارتباطه الوثيق بوالدته، التي قدم معها عرضا توثيقيا لرحلاتهما الأوروبية، العام الماضي، وخلال الحفل ستصعد الأم التي تبلغ من العمر 70 عاما لإضفاء بعض الكوميديا والبهجة على الفقرات. 

أعلنت قوائم نجوم هوليوود المدعوين لتقديم الجوائز في فقرات حفل توزيع جوائز Emmy Awards السنوي المقرر إقامته صباح الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة مقدمي الجوائز في حفل Emmy Awards كل من بيدرو باسكال، جيسون بيتمان، هانا ويدنجهام، جودي فوستر، جينا أورتيجا، ستيفن كولبيرت، وغيرهم. 

كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر الماضي، ولكن تأجيله إلى عام 2024، كان حتميا لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله. 

Emmy Awards Emmy جوائز Emmy جودي فوستر نجوم هوليوود نجوم الدراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

أمطار غزيرة ورعدية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

عايزة أتجوز.. بلقيس تكشف عن رغبتها في الارتباط للمرة الثانية| فيديو

من زوجته الأولى.. نجم بوليوود عامر خان يحتفل بزفاف ابنته| صور

شيرين رضا ومدحت صالح.. انطلاق احتفالية عرض الجزء الثاني من وبينا ميعاد

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

ظلت مخلصة للفن حتى النهاية.. 7 سنوات على رحيل ماما نونة | صور

بدء التصويت النهائي لترشيحات الأوسكار قبل إعلان القوائم خلال أسبوعين

بيدرو باسكال وجينا أورتيجا ضمن قائمة مقدمي الجوائز في حفل Emmy Awards

للحفاظ على أرشيفها الغنائي.. نانسي عجرم تعقد صفقة عالمية| تفاصيل

ترشيحاتنا

سفير فلسطين ببغداد: جميع الوثائق أكدت ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة في غزة

حماية المستهلك يضبط مصنعا لتقليد علامات تجارية لماركات مراتب شهيرة بالدقهلية

ما يدور شأن داخلي.. مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية عقد لقاء بين البرهان وحميدتي

مران الأهلي| خالد عبد الفتاح يكتفي بجلسة علاج في «الجيم»

مران الأهلي| خالد بيبو يدعم الدوليين قبل مباراة المنتخب وموزمبيق

مران الأهلي| كولر يجتمع مع سامي قمصان ‏


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

غير متوقعة.. هذه أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

جمبسوت جريء.. شاهد رانيا فريد شوقي تصدم متابعيها بأحدث ظهور

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

اﻟﻤﺰﻳﺪ