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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيدرو باسكال وجينا أورتيجا ضمن قائمة مقدمي الجوائز في حفل Emmy Awards

جوائز الإيمي
جوائز الإيمي

أعلنت قوائم نجوم هوليوود المدعوين لتقديم الجوائز في فقرات حفل توزيع جوائز Emmy Awards السنوي المقرر إقامته صباح الثلاثاء المقبل.

 

وتضم قائمة مقدمي الجوائز في حفل Emmy Awards كل من بيدرو باسكال، جيسون بيتمان، هانا ويدنجهام، جودي فوستر، جينا أورتيجا، ستيفن كولبيرت، وغيرهم. 

 

 

 

حفل توزيع جوائز Emmy في نسخته الـ 75 سيقام يوم 15 يناير الجاري، بعد حوالي أسبوع من حفل جولدن جلوب الذي حضره عدد كبير من نجوم هوليوود.

 

كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر الماضي، ولكن تأجيله إلى عام 2024، كان حتميا لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله. 

 

 

وشهدت ليلة الاحتفال بجوائز Emmy في نسختها الـ 74، العديد من المواقف الكوميدية والأحداث المميزة وتكريمات لأعمال كانت الأبرز خلال الأشهر الماضية، ومرت هادئة في أول عودة بكامل قوتها منذ اندلاع جائحة كورونا.

 

 

حرص النجوم والنجمات على الظهور على السجادة الذهبية لحفل توزيع جوائز Emmy لعام 2022، وتألق الجميع بإطلالات بارزة ولوحظ تنوع ألوان الفساتين والملابس الرجالية أيضا في هذا الاحتفاء المميز الذي شعر الجميع بأهميته. 

 

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