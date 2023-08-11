الإعلان عن موعد حفل توزيع جوائز Emmy الجديد بعد تأجيله

تم الكشف عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأعمال الدرامية السنوية Emmy الجديد بعد تأجيله بسبب إضراب هوليوود وأزمة نقابة الكتاب والممثلين مع ستوديوهات الإنتاج.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن حفل توزيع جوائز Emmy في نسخته الـ 75 سيقام في يناير المقبل وتحديدا يوم 15، بعد حوالي أسبوع من حفل جولدن جلوب.

كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز Emmy يوم 18 سبتمبر المقبل، ولكن تأجيله إلى عام 2024، كان حتميا لضمان حضور نجوم الدراما والتلفزيون وهو الوقت المتوقع لانتهاء الإضراب قبله.

وشهدت ليلة الاحتفال بجوائز Emmy في نسختها الـ 74، العديد من المواقف الكوميدية والأحداث المميزة وتكريمات لأعمال كانت الأبرز خلال الأشهر الماضية، ومرت هادئة في أول عودة بكامل قوتها منذ اندلاع جائحة كورونا.

حرص النجوم والنجمات على الظهور على السجادة الذهبية لحفل توزيع جوائز Emmy لعام 2022، وتألق الجميع بإطلالات بارزة ولوحظ تنوع ألوان الفساتين والملابس الرجالية أيضا في هذا الاحتفاء المميز الذي شعر الجميع بأهميته.

ودخلت زيندايا التي تبلغ من العمر 26 عاما التاريخ بعد حصولها على جائزة الإيمي كأفضل ممثلة للعام الثاني على التواصل عن بطولة مسلسل Euphoria الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدات وآراء النقاد.