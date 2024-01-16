بعد شكوى الموسيقيين.. إيقاف المذيع أحمد عبد العزيز عن العمل

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، عن إيقاف المذيع أحمد عبد العزيز بعد شكوى من جهتهم استجابت لها نقابة الإعلاميين.

وقال الدكتور محمد عبد الله في بيان له:" أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين قرارا بإيقاف أحمد عبد العزيز مقدم برنامج الوسط الفني علي قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق معه. جاء ذلك بناء علي الشكاوى التي وردت للنقابة ضده وآخرها الشكوى المقدمة من نقيب المهن الموسيقية ومجلس الإدارة".

هاجم أحمد عبد العزيز نقابة الموسيقيين في إحدى حلقات برنامجه بسبب حالة الملحن حلمي بكر، ووجه لهم رسالة قاسية، وعلى إثرها تم إيقافه.

استنكرت نقابة المهن الموسيقية، التصريحات التي أدلت بها زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، وذلك فى بيان رسمي قامت بإصداره.



وجاء نص البيان: تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله في وسائل الإعلام علي لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر من افتراءات ليس لها أساس من الصحة؛ مفادها عدم وقوف النقيب العام إلي جانب الأستاذ حلمي بكر في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا !!!!.. وهو كلام يجافي الحقيقة تماما.