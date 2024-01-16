بظهور رومانسي| نجم الأهلي يتغزل في زوجته | صور

نشر أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي السابق، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أيمن أشرف بإطلالة رومانسية برفقة زوجته، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وعلق علي الصوره قائلا:"كل شئ جميل بحياتك".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.