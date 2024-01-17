استعدادًا لـ غانا .. تدريبات بدنية وتكتيكية للاعبي منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادًا لمواجهة غانا في العاشرة مساء بعد غدٍ الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

شارك في مران منتخب مصر 27 لاعباً، حيث بدأ التدريب بحصة بدنية ثم جمل تكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام موزمبيق في الجولة الأولى بهدفين لكل منهما، بينما خسر منتخب غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.