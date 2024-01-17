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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا لـ غانا .. تدريبات بدنية وتكتيكية للاعبي منتخب مصر

تدريبات بدنية وتكتيكية
تدريبات بدنية وتكتيكية للاعبي منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادًا لمواجهة غانا في العاشرة مساء بعد غدٍ الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.
شارك في مران منتخب مصر 27 لاعباً، حيث بدأ التدريب بحصة بدنية ثم جمل تكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.
وكان منتخب مصر قد تعادل أمام موزمبيق في الجولة الأولى بهدفين لكل منهما، بينما خسر منتخب غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.

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