بنك القاهرة يرفع الفائدة على حساب ميجا إلى 23%.. عوائد مجزية

أعلن بنك القاهرة عن رفع سعر الفائدة على حساب التوفير ميجا إلى 23% سنوياً، وسيتم صرف العائد شهرياً، كما أعلن البنك عن توفير تغطية تأمينية لحاملي الحساب، عبر صفحة البنك على موقع فيسبوك.

يتيح بنك القاهرة للعملاء فتح حساب ميجا بمبلغ أولي قدره 1500 جنيه، لكن العائد يتم احتسابه اعتبارا من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى. ويمكن فتح حساب ميجا للأشخاص القصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وللأشخاص الذين يزيدون على 64 عاماً دون تغطية تأمينية.

كما يقدم بنك القاهرة تغطية تأمينية مجانية على الحياة من سن 18 عاماً حتى سن 65 عاماً للعملاء.

ويتميز الحساب الجديد بعدم إصدار دفتر شيكات أو فتحه باسم عدة أشخاص، كما لا يُسمح بفتح حسابات توفير مشتركة، ويتم أيضًا إصدار بطاقة خصم مباشر مجانية لحاملي الحساب.

المستندات المطلوبة لفتح حساب التوفير ميجا في بنك القاهرة



تشمل المستندات المطلوبة لفتح حساب التوفير ميجا: الرقم القومي للعميل أو جواز السفر، بالإضافة إلى إيصال مرفق حديث يثبت عنوان العميل: مثل فاتورة الغاز أو الكهرباء أو المياه أو الهاتف.

وفي حالة فتح حساب للقصر، يتطلب البنك شهادة ميلاد القصر وقرار الوصاية إن وجد، وإذا كان العميل مولودًا خارج مصر، فيجب تقديم شهادة ميلاد العميل.

عائد مجزٍ من بنك القاهرة على حساب التوفير ميجا

يتم احتساب العائد بناءً على أدنى رصيد دائن خلال الشهر وفقًا للشرائح الآتية:

- الأرصدة أقل من 50,000 جنيه: لا يتم احتساب أي فائدة.

- الأرصدة التي تتراوح بين 50,000 جنيه وأقل من 100,000 جنيه: تتراوح نسبة الفائدة السنوية بين 13% يُصرف شهرياً و14% يُصرف ربع سنوياً و15% يُصرف سنوياً.

- الأرصدة التي تتراوح بين 100,000 جنيه وأقل من 1,000,000 جنيه: تتراوح نسبة الفائدة السنوية بين 15% تُصرف شهرياً.

- الأرصدة التي تتراوح من مليون جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه: تتراوح نسبة الفائدة السنوية بين 16%، ويصرف العائد شهرياً، و18% ربع سنوي، و19% سنوياً.

- الأرصدة التي تتراوح من 20 مليون جنيه إلى فوق: يتراوح سعر العائد بين 18% يُصرف شهرياً، و20% يُصرف بشكل ربع سنوي، و23% يُصرف سنوياً.

أما النسبة للتغطية التأمينية، تُقدم المزايا حسب شريحة الحساب كالآتي:

- للحسابات التي تحتوي على أرصدة أقل من 50 ألف جنيه، لا يتوفر تغطية تأمينية.

- للحسابات التي تحتوي على أرصدة تتراوح بين 50 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه، يتم توفير تغطية تأمينية بقيمة 50 ألف جنيه.

- للحسابات التي تحتوي على أرصدة مليون جنيه أو أكثر، يتم توفير تغطية تأمينية بقيمة 200 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عام بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عام بدون التغطية التأمينية، يأتى في إطار حرص البنك المتواصل على تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء وتقديم عائد تنافسي للعملاء يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصري.