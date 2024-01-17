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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معجزة في الهند.. نجاة سيارة من اصطدام مروع بقطار مسرع |شاهد

معجزة.. نجاة سيارة
معجزة.. نجاة سيارة من اصطدام مروع بقطار مسرع|شاهد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مرعبة تظهر قطارًا كان على وشك الاصطدام بـ سيارة بعد أن قفزت السيارة ذات الأربع عجلات من محطة السكة الحديد في الهند. 

في الفيديو، يمكن رؤية سيارة في الهند تحمل رقم تسجيل ولاية أوتار براديش متوقفة أفقيًا بين قطار متحرك وبوابة عبور للسكك الحديدية في مكان ضيق للغاية.

تم نشر مقطع الفيديو على X بواسطة مستخدم يُدعى Saurabh، وجاء في التعليق التوضيحي للفيديو: "الآن هذا ما نسميه الهروب القريب (فيما معناه النجاة بمعجزة). 

يمكن لكل من يشاهد أن يرى أن القطار كان على وشك التسبب في بعض الأضرار للسيارة، لكنه درس عظيم لصاحب السيارة الغبي".

سيارة قطار اصطدام حوادث السكك الحديدية

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