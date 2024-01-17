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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20 هجومًا.. مطالبة جديدة من الأمم المتحدة للحوثيين بشأن الوضع بالبحر الأحمر

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

دعت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر الأسبوع الماضي والذي يطالب بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نحن قلقون للغاية بشأن الضربات المستمرة".

ويدين قرار الأمم المتحدة أكثر من 20 هجومًا للحوثيين أدت إلى تعطيل أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم ورفعت تكاليف الشحن.

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاثنين بشأن الوضع في البحر الأحمر وغزة. 

وأضافت أن جوتيرتش "كرر دعوته لجميع الأطراف لتجنب أي تصعيد إضافي" في اليمن وتنفيذ قرار الأسبوع الماضي، وأكد مجددا الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

ولفت إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، الذي يجري مشاورات مع جميع الأطراف، تحدث مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

الأمم المتحدة الحوثي مجلس الأمن البحر الأحمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

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